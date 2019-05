Homem fica com rosto ferido ao tentar conter incêndio em residência

Graziella Almeida com informações do site Diário Online

Um homem de 55 anos ficou com o rosto e o corpo queimados, na tarde desta sexta-feira (3), em Corumbá. A vítima sofreu queimaduras de primeiro grau ao tentar conter o fogo no imóvel.

Segundo informações do site Diário Online, o homem teria entrado na residência mesmo com o fogo alto, para pegar alguns pertences pessoais e combater as chamas, mas não conseguiu e ficou com o corpo e o rosto parcialmente queimados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e combater as chamas, utilizando cerca de mil litros d’água que não foram suficientes para conter o fogo. O incêndio foi se alastrando e mesmo sendo contido, causou perca total no imóvel.

A vítima foi socorrida para o Pronto-Socorro da cidade e não soube informar as causas do incêndio.

