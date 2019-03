Professora evita tragédia e impede menores de atear fogo em escola

Uma professora evitou que alunos jogassem um coquetel molotov (objeto em chamas) no pátio da Escola Municipal Valério Carlos da Costa, na tarde de segunda-feira (25), em Sidrolândia. Os menores tentavam jogar o artefato incendiário dentro do colégio e havia diversas crianças entre seis e sete anos, na hora do incidente.

De acordo com o Sidrolândia News, era por volta das 15h30 quando a professora Silvia Menezes Ferreira surpreendeu os adolescentes – de 16 e 17 anos –, antes que eles tivessem êxito na trama. Eles estavam do lado de fora da escola, próximo ao muro, com o coquetel molotov nas mãos e antes de arremessar, a professora gritou para que cessassem o ato. Os menores fugiram a pé.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a dupla em meio a um grupo de adolescentes. Eles confessaram ter usado o produto thinner, (solvente para diluir tinta, altamente inflamável), para tentar atear fogo no local. Eles foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia.

Aliviada, a professora disse em depoimento que uma tragédia poderia ter ocorrido, já que crianças, brincavam no pátio no momento da ação dos infratores.

Os delegados Diego Dantas e Thaís Duarte Miranda, ambos responsáveis pela Delegacia de Policia Civil de Sidrolândia, emitiram uma nota à imprensa, onde informaram que não descartam qualquer linha de investigação. Eles afirmam que a população da cidade deve se tranquilizar, pois, os elementos de informação colhidos até o momento não indicam planejamento elaborado, ligação a fanatismos ou intuito de invasão e ataque à escola por influência de fatos ocorridos recentemente em Suzano/SP.

Eles alertam que falsas informações divulgadas em redes sociais, que visem amedrontar a população ou criar pânico nos alunos, serão objeto de responsabilização criminal, a serem apuradas pela Polícia Civil.

