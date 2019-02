Vídeo - Incêndio destrói bilheteria de circo na capital

Um incêndio destruiu um caminhão que era usado como bilheteria de circo, o veículo estava instalado no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O fogo além de destruir o veículo acabou atingindo outro, que estava próximo.

O incêndio começou por volta das 15h, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava parado em um terreno na rua Engenheiro Paulo Frantin. No veículo, estavam Sueli Perez, de 73 anos e a neta, Yasmim, de 4 anos.

Moradores chamaram um policial que foi o primeiro a chegar no local, o militar resgatou a criança, em seguida, retirou a idosa do caminhão. Nenhuma das duas sofreu qualquer ferimento.

O dono do circo disse que o circo está há quatro gerações com a família e, atualmente, 15 pessoas, todos parentes, trabalham no Top Circo, com capacidade para 300 pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também