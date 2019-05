Princípio de incêndio em lavanderia da capital deixa jovem ferida

Tainá Costa da Silva, 21 anos, ficou ferida depois de um princípio de incêndio ocorrido na manhã desta terça-feira (28), em uma lavanderia da rua 13 de Junho, em Campo Grande.



O subtenente do Corpo de Bombeiros, Jesué, explicou ao JD1 Notícias que o princípio de incêndio foi combatido pelos próprios funcionários e quando a equipe chegou, já estava tudo sob controle. A dona do comércio, que não quis se identificar, disse que a lavanderia tem extintor de incêndio, o que impediu que as chamas aumentassem.



A jovem ferida foi atendida no local e teve queimaduras de primeiro e segundo graus, ela precisou ser encaminhada para a Santa Casa da capital. O esposo de Tainá disse que ela está bem, apesar do acidente.

