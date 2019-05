Princípio de incêndio suspende serviços da Justiça do Trabalho em MS

O expediente nas unidades subordinadas ao Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul estão suspensos nesta quinta-feira (30), depois de um princípio de incêndio na sede da Justiça do Trabalho, no Parque dos Poderes.

A paralisação dos trabalhos se deu após um princípio de incêndio em um nobreak da sede, na noite de quarta-feira (29). Segundo a assessoria, não houve danos materiais, mas os sistemas estão inoperantes por questões de segurança. “Sem o Processo Judicial Eletrônico, não tem como realizar audiência, por isso o expediente foi suspenso em todas as áreas do estado”, informou.

De acordo com a portaria publicada nesta manhã, apenas as audiências de conciliação previamente agendadas para hoje poderão ser realizadas, considerando a 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Os prazos judiciais dos processos eletrônicos que se iniciaram, findam ou estiverem em curso no dia 29 e 30 de maio, ficam prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente.

Os técnicos trabalham para que o sistema seja normalizado e ainda não há previsão para que o serviço seja retomado no estado. Em caso de urgência, os advogados podem entrar em contato com o plantão, nos fones (2º grau) 99265 1709 e (1º grau) 99976 3467.

