Resolução de conflitos entre colegas de trabalho é tema de seminário

Perda de produtividade, excesso de fofocas e processos judiciais são danos clássicos que surgem de conflitos entre colegas de trabalho. Os desentendimentos na equipe podem causar impactos graves aos processos internos das organizações quando extrapolam os limites do aceitável. Se você é gestor e algum desses pontos te fez lembrar sua rotina de trabalho, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande vai promover no dia 25 de maio, em sua sede, o seminário Resolução de Conflitos, com o master trainer Karim Khoury.



O conteúdo vai abordar técnicas para enfrentar situações de crises internas geradas por desentendimentos entre colaboradores. “Vamos trabalhar metodologias que ajudam a evitar os conflitos de informação, evitar conflitos gerados por mau desempenho, aprender a lidar com eficiência com comportamentos difíceis como, por exemplo, de pessoas que ficam em silêncio, as que reclamam, ou os que têm comportamentos emocionais explosivos. Se você deseja melhorar sua qualidade de vida e aperfeiçoar habilidades, esse treinamento é para você”, explica o palestrante.



Sobre o palestrante



Khoury é administrador e consultor de empresas, master trainer designado pela Associação Americana para o Desenvolvimento de Talentos (ATD), palestrante, ator, coach sênior pela Integrated Coach Institute e trainer em PNL pela Sociedade Brasileira de PNL. É também autor dos livros "Soltando as Amarras – Emagrecimento e Mudança Comportamental", "Com a Corda Toda – Auto Estima e Qualidade de Vida", e "Vire a Página – Estratégias Para Resolver Conflitos", todos publicados pela editora Senac São Paulo, e "É hora do Show - Técnicas Para Elevar Seus Treinamentos a Outro Patamar", Editora DVS.



Serviço



Seminário Resolução de Conflitos

Data: 25 de maio, das 8h às 17h

Local: Associação Comercial - rua 15 de Novembro, 390, Centro

Informações: (67) 3312-5058 / 9 8405-4600 / [email protected]

Deixe seu Comentário

Leia Também