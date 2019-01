Desentendimento motivou assassinato de pintor

Saiba Mais Polícia Homem é atingido por cinco tiros ao tentar fugir de assassino

Um desentendimento com um parente do autor do assassinato de do pintor, Jadilson dos Santos Pereira, 35 anos, foi o que teria motivado o crime. A polícia já identificou o suspeito que se trata de um pedreiro de 26 anos, a identidade dele foi preservada para não atrapalhar as buscas.

De acordo com o site JP News, tanto a vítima como o suspeito são conhecidos da polícia. Informações apontam que Jadilson teria se desentendido com um parente do suspeito que resolveu tirar satisfações. O assassino então invadiu o apartamento da vítima e disparou cinco vezes contra Jadilson. O autor fugiu em seguida. A vítima morreu na hora.

A vítima era suspeita de tentativa de homicídio no mesmo residêncial em que foi morto, o crime aconteceu em junho do ano passado e também tinha passagem por porte e consumo de drogas.

O suspeito tem passagem por drogas e furto, quando adolescente. Ele está foragido.

Saiba Mais Polícia Homem é atingido por cinco tiros ao tentar fugir de assassino

Deixe seu Comentário

Leia Também