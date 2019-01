Homem é atingido por cinco tiros ao tentar fugir de assassino

Jadilson dos Santos Pereira, 35 anos, conhecido como "Baiano", foi morto a tiros na noite de quinta-feira (17), no residencial Orestinho, em Três Lagoas. Ele teria tido um desentendimento com o atirador um dia antes do assassinato.

De acordo com informações da Rádio Caçula, o homem foi perseguido pelo residencial e na sequencia alvejado por cinco tiros na região do tórax. Ele morreu na hora.

Populares informaram aos policiais que "Baiano" possuía uma arma de fogo, drogas e uma balança de precisão em um quiosque de sua propriedade. Os militares foram ao local e localizaram uma pequena porção de entorpecente, balança de precisão e um telefone celular.

O suspeito pela execução foi identificado apenas pelo apelido "Sergipe", ele ainda não foi localizado pela polícia. "Baiano" possuía passagem por tentativa de homicídio.

