Encontrado corpo de homem morto à tiros na capital

Foi encontrado morto a tiros na noite deste domingo (13), um homem ainda não identificado no bairro Universitário na capital. Conforme boletim de ocorrência, foram recolhidos projéteis de arma de fogo no local e, aparentemente, a vítima era usuária de droga. O corpo estava na calçada próxima a uma churrasqueira e um balcão onde segundo testemunhas, funcionava uma lanchonete.

O homem, que aparenta ter aproximadamente 30 anos e com tatuagem no braço, foi atingido por dois tiros, no braço e no olho direito. Na região há câmeras de segurança e as imagens podem ajudar a polícia durante as investigações.

O corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para exame necroscópico. Ainda não há informação sobre a autoria do crime, nem a motivação. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

