Pelo Facebook, assassinos avisam família sobre jovem encontrado morto na capital

Foi identificado como Tiago da Silva de Jesus, 17 anos, o rapaz que foi encontrado na manhã de terça-feira (8) com um corte profundo no pescoço e enrolado em um cobertor, na rua Onze Horas, no Jardim das Hortências, em Campo Grande.

A morte do adolescente foi divulgada no próprio Facebook da vítima, pelo assassino, horas depois que o corpo foi encontrado por um morador da região.

A publicação foi compartilhada às 13h02 de ontem, poucas horas depois do corpo ser encontrado. O autor ainda compartilhou a mensagem com a irmã da vítima por mensagem em sua rede social, e dizia para a família buscar o corpo dele na capital em Mato Grosso do Sul.

Logo após receber a mensagem, a irmã da vítima entrou e contato com o IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) e confirmou que o jovem encontrado era Tiago.

A polícia acredita que os autores usaram o próprio celular da vítima para entrar em seu Facebook e anunciar sua morte.

Tiago foi estrangulado com uma corda, encontrada com o corpo, e tinha uma lesão profunda na nuca. “Houve tentativa de degola”, explicou o delegado que atendeu o caso, Danilo Mansur.

O caso é investigado por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da 5ª Delegacia de Polícia Civil.

