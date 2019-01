Cádaver é encontrado enrolado em coberta no Aero Rancho

Na manhã desta terça-feira (8), um homem ainda não identificado foi encontrado por moradores do bairro Aero Rancho com um cobertor cobriando o rosto e parte do corpo com sinais de violência no pescoço. A Polícia Civil e a perícia constataram que a vítima apresenta aproximadamente 30 anos, foi amarrada, teve o pescoço cortado e sofreu lesão na nuca, dando indícios de tortura.

De acordo com o delegado plantonista Danilo Mansour, que atendeu a ocorrência, ainda não se sabe se o crime aconteceu no local onde o cadáver foi encontrado ou se a vítima foi "desovada" no lugar. Mas a perícia acredita que o crime aconteceu entre as 4h e 5h da manhã.

A vítima estava sem documentos, por isso ainda não foi identificada. O caso será investigado pela 5ª Delegacia de Polícia Civil.

