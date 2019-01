Indígena é encontrado morto na aldeia Bororó

Da redação com Dourados News

O indígena José Nunes, de 62 anos foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (3) na aldeia Bororó, em Dourados. A vítima havia saído de casa a dois dias dizendo que estava indo trabalhar, desde terça-feira (1°) não retornou.

O corpo do indígena estava caído no chão próximo a uma mata, na mesma aldeia onde morava. Os familiares relataram a polícia, que José havia pego a sua bicicleta e algumas ferramentas no dia 1° de janeiro, e falou que prestaria um serviço.

O idoso trabalhava com serviços gerais, e de acordo com a polícia, ele teria parado em outro lugar para almoçar e depois teria ido para a região onde foi encontrado morto.

O corpo de José foi encontrado por populares depois de sentirem o mal cheiro, eles haviam avisado a liderança indígena da aldeia, e quando chegaram no local, viram o corpo que estava em avançado estado de decomposição.

A Polícia Civil foi acionada juntamente com a Pericia e as causas da morte ainda não foram divulgadas. José Nunes foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e o caso é investigado, pois os policiais só conseguiram encontra a caixa de ferramentas, a bicicleta ainda não foi localizada.

