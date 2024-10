Empresário dispara contra ladrão após ter escritório invadido duas vezes em um 1 dia

Sarah Chaves, com informações de O Pantaneiro

O dono de uma Imobiliária no Bairro Alto de Aquidauana foi vítima de tentativa de furto duas vezes nesta sexta-feira (25), mas na segunda vez, acabou pegando o criminoso no flagra e reagiu com um disparo de arma de fogo.

Na primeira vez, o meliante levou fios elétricos durante a madrugada. Ele subtraiu vários rolos de fio de 2,5 mm, outros rolos de 1,5 mm e cabos de 70 metros de fio de 8 mm, novamente, no início da noite de sexta-feira, por volta das 18h20, o empresário flagrou o suspeito novamente no local causando um prejuízo material de cerca de R$ 7 mil.

Após ordenar que o intruso deixasse a propriedade, o suspeito colocou a mão na cintura, por dentro do short, e correu em direção ao empresário e temendo uma possível agressão, ele efetuou três disparos para o chão, utilizando uma pistola Taurus, devidamente registrada. Os disparos de advertência foram suficientes para que o ladrão fugisse.

Por conta dos disparos, a Polícia Militar foi acionada. O suspeito fugiu e não foi localizado. O empresário foi à 1ª DP de Aquidauana e apresentou a arma, onde a documentação de posse foi verificada e estava com a documentação regularizada, conforme prevê a legislação.

A ocorrência foi registrada como furto, furto na forma tentada e disparo de arma de fogo, embora, preliminarmente, tenha sido identificada legítima defesa.

A Polícia Civil de Aquidauana instaurou procedimento para colher mais detalhes do caso. Nos últimos dias, câmeras de monitoramentos registraram vários furtos contra estabelecimentos comercias em Aquidauana e Anastácio. As imagens auxiliam a polícia a identificar os autores dos crimes.

