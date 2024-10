Homem é flagrado pela PM cortando fios de poste com faca de serra no Jardim Jacy

Dois homens, Félix de 40 anos e Jonatan de 31 anos, foram presos por furto de fios na madrugada deste sábado (26), no Jardim Jacy em Campo Grande.

Conforme Boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na rua, e ao chegar no local, um dos autores, identificado como Félix, tentou disfarçar a proximidade com o poste, onde outro homem estava pendurado a três metros de altura cortando um fio com uma faca de serra.

Assim que o segundo suspeito desceu do poste, foi identificado como Jonatan e confirmou que estava tentando furtar fios elétricos. Com os autores foram apreendidos um alicate e uma faca de serra.



Os dois tinham ferimentos quase cicatrizados, segundo Jonatan suas escoriações eram de uma queda de outra ocasião. O caso foi registrado como furto majorado se praticado no repouso noturno na forma tentada, mediante concurso de pessoas e abuso de confiança, ou mediante fraude.



