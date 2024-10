Casal é vítima de agressão e ofensas homofóbicas em bar no Centro

Ao saírem com uma amiga para um bar na região central, um casal foi vítima de agressões e ofensas por parte de um grupo de homens na noite desse sábado (25), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima estava no bar com a namorada, no momento em que o grupo de cinco homens, da mesa ao lado começou a fazer provocações, dizendo “deixe que ensino a ser mulher, mostre os peitos”.

Em certa altura, um deles chegou a pegar na genitália. As vítimas resolveram mudar de mesa e mesmo assim os autores continuaram a discriminação.

Ainda segundo relatos, uma das vítimas levou um soco no rosto e a outro foi atingida na bochecha. Os autores saíram do local em um Ford KA preto de placas NRQ 3413, um VW Cinza SLX 1H55 e em uma Hilux prata PL QAU8A53.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência na Depac Cepol por lesão corporal dolosa e prática de discriminação ou preconceito.





