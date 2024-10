Idosa morre em hospital da Capital após complicações por quebrar o fêmur

Uma idosa de 89 anos que não teve a identidade divulgada, faleceu na Santa Casa de Campo Grande na noite dessa sexta-feira (25), depois de sofrer complicações clínicas após uma queda.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher e a filha estavam hospedadas no Hotel Bufalo Branco em Coxim e seguiriam viagem para Lacerda (MT), quando em uma manhã (15/10), as duas iam tomar café e a vítima acabou tropeçando e caindo.

Com ajuda de funcionários, ela foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital em Coxim. Na cidade, a equipe identificou a necessidade de intervenção cirúrgica, porém devido a idade da mulher, a equipe médica decidiu estabilizar e posteriormente encaminhá-la para a Santa Casa de Campo Grande.



Foi identificada uma fratura no fêmur e a cirurgia na Santa Casa foi realizada no dia 22 de outubro, no entanto, a idosa apresentou uma piora no quadro clínico e faleceu na noite de ontem. O caso foi registrado na Depac Cepol como morte a esclarecer.



