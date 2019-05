Mulher revela "espírito da morte" e cobra R$ 800 para livrar vítima

Adriana da Rosa Insfran, 25 anos, procurou a polícia na terça-feira (28), depois que desconfiou da revelação feita por uma mulher identificada como Francisca, que faz tratamentos espirituais, no Residencial Oliveira.



Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima procurou os serviços de Francisca quando houve a revelação de que o "espírito da morte" queria ceifar sua vida e para que isso não acontecesse, Adriana deveria promover uma corrente de oração durante seis meses e repassar a importância de R$ 800, todo dia 10 de cada mês, pelas orações.



Em depoimento, Adriana disse que ficou nervosa com a revelação, assinou um papel com seu nome a pedido de Francisca e foi para casa. Ao chegar em casa, a vítima conta que pensou na situação e resolveu não pagar a quantia pedida pela autora, desde então está sendo importunada por Francisca para pagar, informando que, se não pagar, o "espírito da morte" a levará.



A vítima disse ainda que procurou a igreja Congregação Cristã no Brasil, na qual a autora alegava ser membro, e foi informada de que a igreja não realiza o procedimento de revelação adotado pela autora.



O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na vila Piratininga, como curandeirismo.

