Um mês antes de morrer, Gabriel Diniz esteve na capital e declarou amor pela cidade

O cantor campo-grandense Gabriel Diniz, 28 anos, que morreu nesta segunda-feira (27) em um acidente aéreo no estado de Sergipe, esteve recentemente em Campo Grande onde foi uma das principais atrações da Expogrande 2019.



A apresentação do cantor foi no mês de abril e ele usou as redes sociais para manifestar a alegria de voltar para a sua terra natal. “Muito feliz em poder voltar para minha terra natal, Campo Grande, e ser recebido com tanto carinho. Que energia positiva, obrigado pelo carinho de vocês. Simmmm, até a próxima se Deus quiser”, publicou. O cantor também foi uma das atrações da Expoagro, em Dourados, neste mês.



Gabriel Diniz começou a carreira na adolescência, quando se mudou para João Pessoa, na Paraíba, e, com amigos da escola, criou a “Banda de Garagem”, se tornando um sucesso entre os jovens da cidade. Ele também foi vocalista das bandas: “Forró na Farra” e “Cavaleiros do Forró”. Na época, ele cursava engenharia elétrica e dividia seu tempo entre os estudos e a música.



Com todo o sucesso, o cantor saiu da Paraíba e mudou-se para o Recife, assumindo a banda “Capim com Mel”, onde ele ganhou notoriedade em todo o nordeste.



Atualmente, em carreira solo, o cantor ficou nacionalmente conhecido pelo single “Jenifer”, que ficou em 1º lugar entre as mais tocadas nas rádios e paradas de streamings de música do Brasil, se tornando o “Hit do verão de 2019”.



A morte do cantor foi anunciada em sites de todo o país. Até o momento, a assessoria do cantor não se pronunciou. Nas redes sociais, amigos e famosos lamentam a morte do cantor.

Deixe seu Comentário

Leia Também