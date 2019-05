Avião do cantor Gabriel Diniz cai em Sergipe

O avião do cantor Gabriel Diniz caiu na manhã desta segunda-feira (27) em um mangue, localizado no povoado Porto do Mato, em Estância, Sergipe.



Uma moradora da região informou ao G1 que o avião passou por cima da casa dela e caiu em seguida. Um estrondo foi ouvido na região. Quatro pessoas estavam na aeronave.



Equipes estão, neste momento, fazendo buscas na região e onde a aeronave caiu. Os documentos do cantor foram encontrados próximo aos documentos da aeronave.



Gabriel Diniz fez show no domingo (26), em Feira de Santana, na Bahia, e seguia para João Pessoa. O cantor postou foto com o piloto momento antes da decolagem, veja:

