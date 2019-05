Homem morre depois de ser esfaqueado em festa

Roffeman Afonso Magalhães, 23 anos, foi morto com uma facada durante uma festa, na madrugada deste domingo (26), por volta das 5h00, na rua Barão do Ladario, em Bela Vista.

Segundo informações do site BV News, o jovem estava com outros amigos, quando em um determinado momento da festa tomou uma facada no peito, caindo no mesmo instante e morrendo logo em seguida no local. O autor da facada ainda não foi identificado.

A vítima foi levada as pressas ao hospital, mas morreu em seguida.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Bela Vista.

