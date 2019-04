Ex-radialista é morta com 24 facadas pelo sobrinho

Priscilla Porangaba, com informações do Correio da Manhã

A ex-radialista de Corumbá, Ivelin Aparecida Alves dos Santos, 46 anos, foi assassinada pelo sobrinho, Ismael Lourival Alves dos Santos, 22 anos, na tarde de sexta (19) na Vila Santo Amaro, em Campo Grande.

Segundo informações do Correio da Manhã, a vítima foi atingida com 24 facadas em um dos quartos da residência onde ela vivia com o rapaz e os outros dois sobrinhos, de 15 e 23 anos.

Na casa, foi apreendida a faca de cozinha usada no crime e que tem cerca de 20 centímetros de lâmina.

A delegada Maira Machado da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), que atendeu a ocorrência, contou que “ela foi ferida em várias partes do corpo, inclusive na nuca, pescoço e tem muitos cortes nas mãos e nos braços ao tentar se defender. O cenário é muito violento. Há sangue para todo o lado e marcas de pegadas”, lamentou.

Maira Machado confirmou a versão dada por familiares do suspeito, que o rapaz se sentia incomodado com as provocações da tia que o chamava, freqüentemente, de "homossexual".

Ele e os irmãos moravam com a mulher a cerca de um ano, pois não aceitavam o novo casamento do pai, um subtenente da Polícia Militar. O caçula ouviu a tia gritar e foi até a casa do pai que fica no bairro, e avisou sobre a briga.

Antes de fugir, Ismael ainda esteve no endereço, disse que tinha acabado de “fazer uma besteira” e em seguida fugiu. O policial então foi até a residência, que estava com a porta trancada e encontrou a irmã morta no quarto.

Ivelin era aposentada por invalidez, devido a uma artrose nas mãos e pés. O caso será registrado como feminicídio. A delegada também vai pedir a prisão preventiva de Ismael na Justiça.

Ivelin Aparecida Alves dos Santos tinaha 46 anos, aposentada por invalidez era ex-radialista

Deixe seu Comentário

Leia Também