Comerciante é encontrada morta com facadas no pescoço

Marcelina Robles de Cardoso, de 55 anos foi encontrada morta a golpes de faca, na manhã deste domingo (14), dentro da sua residência, em Rio Brilhante. A vítima era comerciante e foi vista pela última vez em frente ao estabelecimento.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, vizinhos escutaram os gritos vindos da casa da vítima e chamaram os filhos da mesma para irem até a residência da mãe. Chegando ao local, os filhos encontraram Marcelina morta com facadas no pescoço.

Conforme os filhos, a vítima vivia sozinha e trabalhava como comerciante. Eles afirmam ter visto a mãe pela última vez às 23 horas do sábado (13), enquanto trabalhava.

A casa de Marcelina estava revirada e uma suposta quantia em dinheiro sumiu, a Polícia Civil acredita em latrocínio, mas não descarta a hipótese de ser um crime de feminicidio.

Deixe seu Comentário

Leia Também