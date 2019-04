Homem mata esposa a facadas e é procurado pela polícia

Nilce Elias da Rocha Bento, 56 anos, foi assassinada a golpes de faca na manhã desta quarta-feira (3), na residência localizada em Naviraí. O principal suspeito é o marido da vítima identificado como Aderval Bento, o “Bugão”, que até o momento não foi localizado pela polícia.

Conforme o site Tá na Mídia Naviraí, o crime ocorreu por volta das 7h20, o casal estava no quarto e a filha deles em outro cômodo da casa. Eles se desentenderam e "Bugão" acertou a companheira com diversas facadas pelo corpo. A vítima morreu no local.

Depois do assassinato, ele fugiu em um veículo modelo corsa de cor preta.

A Polícia Militar, Civil e Perícia Técnica compareceram ao local. Uma arma tipo espingarda e munições calibre 22 e 36 foram encontradas.

Uma vontade de separação de Nilce seria a causa do homicídio, segundo a polícia. Aderval está sendo procurado e informações podem ser repassadas via 190.

