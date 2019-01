Em 2018, polícia de MS solucionou todos os casos de feminicídio

Foi apresentado pela Polícia Civil na quarta-feira (2) o balanço das ações desenvolvidas no ano de 2018, em Mato Grosso do Sul. Os dados divulgados mostram a atuação repressiva dos policiais civis com o registro de 238.274 ocorrências nos 79 municípios do Estado.

Um dos grandes destaques do trabalho desenvolvido pela polícia no Estado, foi relacionado aos crimes de feminicídios, que foram 100% esclarecidos.

O delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, relata que os crimes solucionados refletem números positivos e decorrem dos investimentos que o Governo têm feito na melhoria da segurança pública, com investimentos que ultrapassam a ordem de R$ 120 milhões, em recursos humanos, equipamentos e viaturas, dando suporte ao desenvolvimento dos trabalhos da Polícia Judiciária.

Relembre alguns casos:

O primeiro caso de feminicídio de 2018 aconteceu já após a virada do ano. No dia 1º de janeiro de 2018, na cidade de Nova Alvorada do Sul. Flavio Mota Santos Feliz, 20 anos, matou Maria de Fátima de Jesus, 34 anos, com cinco facadas nas costas, e em seguida tirou a própria vida. A arma usada para matar a mulher foi apreendida e o caso foi registrado como homicídio e suicídio.

No dia 14 de janeiro mais um registro, desta vez no município de Três Lagoas. Halley Coimbra Ribeiro Junqueira, de 38 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-marido Renato Bastos Otoni, de 65 anos, com dois tiros na cabeça e um nas costas, na cozinha da casa onde morava com a família.

Katiuce Arguelho dos Santos (foto abaixo), 31 anos, foi morta com 18 facadas no dia 24 de janeiro, no bairro São Conrado e o principal suspeito pelo crime é seu ex-companheiro da vítima. Katiuce estava separa há quatro meses, mas ainda mantinha um relacionando com o suspeito. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local do assassinato, encontraram a vítima já sem vida. Foram seis golpes de faca no braço esquerdo, nove no braço direito, dois no pescoço e uma nas costas. A mulher deixou seis filhos.

Mulher de 26 anos é encontrada morta na manhã desta terça-feira , 13 de novembro, na rua Atenas, Jardim Inápolis, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 10h20 e a vítima estava com várias perfurações pelo corpo.

Segundo informações, a mulher voltava da escola onde teria buscado a sua filha de 9 anos, quando o autor passou de carro e a viu, desceu do veículo e começou a golpea-la. A criança saiu correndo e gritando por socorro. Aline foi degolada na frente da sua filha.

Identificada como Renata Freitas Garcia (foto abaixo), era usuária de drogas, e seu corpo foi encontrado por populares atrás de uma carroceria de caminhão, na rua Planaltina. O crime aconteceu no final da manhã de segunda-feira, 29 de outubro, com 25 anos, Renatinha foi encontrada morta, em um terreno baldio, no bairro São Conrado, em Campo Grande.





Jones José Passos, (foto abaixo) 45 anos, é acusado de tentativa de feminicídio ao esfaquear uma mulher de 33 anos, depois da vítima ter se negado a manter relações sexuais com ele. O fato ocorreu por volta das 18h de quinta-feira (27/12) em Deodápolis.

Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher, para fazer a denúncia.

