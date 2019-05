Volta a júri popular o PRF acusado de matar empresário a tiros

Está previsto para às 8h desta quinta-feira (30), o julgamento do policial rodoviário federal Ricardo Su Moon, acusado de matar a tiros o empresário Adriano Correia do Nascimento, em 31 de dezembro de 2016, em uma briga de trânsito.



Moon já esteve no Tribunal no dia 11 de abril e, após quatro horas de depoimentos de testemunhas, o primeiro julgamento do policial foi adiado.



Um dos jurados passou mal com quadro de pressão alta e crise de ansiedade. A substituição não seria possível porque todos os outros seis já haviam sido instruídos.



Moon responde pelos crimes de homicídio doloso de Adriano e duas tentativas de homicídio, contra Agnaldo Spinosa da Silva e seu enteado, Vinicius Cauã Ortiz. Eles estavam com Adriano na caminhonete na ocasião do crime.

