Condenado a 5 anos por morte de namorada em "brincadeira", jovem vai recorrer

Rafael de Souza Carrelo, de 22 anos, foi condenado ontem, terça-feira (07), a 5 anos de regime semiaberto pela morte da namorada, Mariana Vitória Lima, de 19 anos, em 2021, durante uma "brincadeira" no trânsito. A defesa do jovem informou à Justiça que vai recorrer contra a condenação imposta pelo Tribunal do Júri..

Os argumentos ainda não foram apresentados, mas a Justiça deve abrir um prazo de 5 dias para interposição do recurso denominado de ‘apelação’. Este recurso será julgado por desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Até o momento da condenação, Rafael respondia ao processo em liberdade e teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa pelo mesmo período da condenação (5 anos). A condenação foi por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

No entanto, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) defendeu a condenação por dolo eventual, que ocorre quando o agente pratica um ato do qual pode evidentemente resultar a morte, ainda que não estivesse nos seus planos produzir este resultado.

As partes envolvidas devem ser intimadas a apresentar suas razões recursais e, posteriormente, o caso deve ser remetido para julgamento do TJMS. O regime de pena aplicado ao réu foi semiaberto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça Justiça condena jovem por atropelar namorada em "brincadeira" em Campo Grande

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Justiça condena jovem por atropelar namorada em "brincadeira" em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também