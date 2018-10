Os estudantes na Rede Municipal de Ensino (Reme) que desejam permanecer na Reme no próximo ano já podem confirmar a matrícula a partir desta terça-feira (23). A regra é válida tanto para quem está matriculado nas escolas quanto para os alunos dos Ceinfs. A informação foi anunciada pela secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, durante solenidade de lançamento do cronograma de matrículas da Reme para 2019, que aconteceu nesta manhã, no Centro de Formação da Semed.

Os alunos já matriculados têm até o dia 13 de novembro para realizar a confirmação. Basta que os pais procurem a secretaria das unidades escolares e assinem o requerimento. Após esta data, quem não tiver realizado a confirmação deverá aguardar a segunda etapa do cronograma para efetuar a matrícula junto aos alunos novos.

Alunos novos

A pré-matrícula para os alunos que desejam começar a estudar na Reme em 2019 terá início no dia 3 de dezembro, com término no dia 23 de dezembro. Será necessário que os interessados realizem o cadastro de pré-matrícula pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br ou pelo telefone 0800 615 15 15. Caso queira, o pai também buscar a Central de Matrículas, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida.

Os pais podem optar por três escolas de acordo com suas necessidades. A central fará a designação de acordo com a necessidade indicada pela família, mas também observando a disponibilidade de vaga da unidade escolar. A designação para estes alunos será divulgada pelo site da Semed e nas escolas da Reme, no dia 15 de janeiro. A efetivação da matrícula deverá ser feita pelos pais entre os dias 15 a 18. Eles deverão procurar a unidade escolar de designação para assinarem o requerimento.

Já para as crianças contempladas com vagas nos Ceinfs, novamente este ano a designação será automática, o que irá possibilitar aos pais conferir os nomes através de listas que serão publicadas no site da Reme. Os pais dos alunos que já estão cadastrados no banco de dados da central de matrículas devem acompanhar a divulgação das listas das crianças contempladas a partir do dia 15 de janeiro. Neste dia, será feita a primeira divulgação através do site da Reme. A efetivação da matrícula desta primeira lista deve ser realizada presencialmente no ceinf para o qual a criança foi designada entre os dias 15 e 25 de janeiro de 2018.

A divulgação da segunda lista ocorrerá dia 11 de fevereiro e os pais também devem conferir os nomes contemplados pelo site da Reme. A efetivação da matrícula deve ser feita pelos pais entre os dias 11 e 22 de fevereiro.

Os alunos que desejarem pleitear uma vaga nos ceinf e ainda não possuem cadastro, devem se inscrever pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br ou entrar em contato com a Central de Matrículas pelo telefone 0800 6151515.

Também é possível comparecer diretamente na Central de Matrículas para realizar a pré-matrícula ou solicitar o cadastro da criança que deseja uma vaga nos Ceinfs.

Escolas de Tempo Integral

Já nas escolas de tempo integral “Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista e “Professora Iracema Maria Vicente”, a pré-matrícula para os alunos novos será realizada pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br .

Nas escolas “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo” e “Osvaldo Cruz”, a pré-matrícula deve ser feita na própria unidade escolar, também de acordo com edital a ser publicado no Diogrande.

Quanto às escolas do campo, as matrículas serão realizadas na própria unidade seguindo o calendário escolar da própria escola. Por isso é importante que os pais acompanhem na unidade, a divulgação deste calendário.