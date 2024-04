Alunos das escolas estaduais terão "feriadão" de seis dias na próxima semana

O mês de maio já começa animado para quem não precisa trabalhar ou estudar no ferido do Dia do Trabalho (1°), mas os alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) terão folga extra, pois logo no dia 30 de abril as unidades começam os eventos do calendário escolar.

No dia 30 de abril é o termino de bimestre, quando acontece o Conselho de Classe, data em que os estudantes realizarão Atividade Pedagógica Complementar (APC). Durante o ano todo 10,5% dos dias letivos são constituídos por ACP.

Sem aulas no feriado do dia 1° de Maio, nos dias 2 e 3 acontece a Jornada Formativa, que são distribuídas no início dos bimestres letivos, em ações voltadas aos professores e demais profissionais da educação.

Para a Jornada Formativa dos professores, as aulas também são suspensas e operacionalizadas por Atividade Pedagógica Complementar. Logo após o fim da Jornada, sábado (4) e domingo (5), também não haverá aulas. Logo, os alunos retornam à grade normal de aulas na segunda-feira, dia 6 de maio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também