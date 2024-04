Divulgada classificação preliminar do concurso para professores da Reme

A Secretaria Municipal de Gestão publicou em edição Extra o Diário Oficial de Campo Grande na quarta-feira (24), o resultado e classificação – preliminar, do Concurso Público de Provas e Títulos Para Cargos Efetivos de Professor para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed).

O edital contém o resultado e a classificação preliminar dos candidatos inscritos às vagas da ampla concorrência, às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência e às vagas reservadas aos negros e indígenas.

O candidato pode consultar o desempenho por até 30 dias, após publicação do edital, através do link Boletim de Desempenho final, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br.

O recurso contra o resultado e a classificação divulgados deverá ser protocolado em formulário próprio no período da 0h00min do dia 25/04 até as 23h59min do dia 26/04. O formulário pode ser baixado no link www. avalia.org.br.

