Mais de 5 mil contratos foram renegociados pelo Desenrola FIES em MS

Sarah Chaves, com informações do Governo Federal

Um balanço do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), referente à primeira semana de abril aponta que 5.291 mil pessoas renegociaram os contratos estudantis pelo Desenrola Fies em Mato Grosso do Sul.

As renegociações referem-se a contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023.

O saldo da dívida renegociada no estado ultrapassou R$ 249 milhões e, apenas com o valor de entrada adquirido nas renegociações, o retorno aos cofres públicos é de quase R$ 10 milhões.

Os estudantes com dívidas do Fies e que ainda não aderiram devem solicitar a renegociação ao agente financeiro com o qual têm contrato.O prazo para renegociar as dívidas que podem ter até 99% de desconto pelo programa termina em 30 de maio.

Em todo o país, o Desenrola Fies já beneficiou mais de 253 mil pessoas. Até o momento, foram renegociados R$ 11,51 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,18 bilhões. Apenas com a parcela de entrada, o Governo Federal arrecadou R$ 475,6 milhões. Os descontos em muitas das renegociações chegam a 99%.

Confira os canais de atendimento do Desenrola FIES:



Para ter acesso aos canais de atendimento do Desenrola Fies Acesse o portal Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou entre em contato pelo telefone 0800 616161.

As ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do país).



