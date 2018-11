Nesta quarta-feira (21), a edição 2019 da Matrícula Digital será lançada oficialmente. O programa visa simplicar o processo de progressão dos estudantes que já estão na Rede Estadual de Ensino (REE) e agilizar o ingresso de novos alunos. Com o lançamento, os estudantes já poderão realizar a pré-matrícula através do site da Matrícula Digital.

Após esses passos, ele deverá preencher uma ficha com todos os dados pessoais – caso seja matrícula inicial – até a conclusão do processo. Para estudantes em progressão na Rede Estadual, basta preencher o código do aluno e senha para dar sequência.

Em caso de dúvidas, o estudante pode entrar em contato com a Central de Matrículas da REE, pelo telefone 0800 647 0028, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

O evento acontece às 10h, no auditório da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

Para a cerimônia de lançamento estão previstas as presenças de diversas autoridades, entre elas, a secretária de Estado de Educação, Cecilia Amendola da Motta; diretores das escolas da REE, de Campo Grande; os responsáveis pela Central de Matrículas da REE; e a equipe pedagógica da Secretaria de Estado de Educação (SED).