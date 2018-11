O IEL está em busca de estagiários para preencher 12 vagas abertas em Campo Grande. As vagas são para seis cursos de graduação e uma para estudante do ensino médio, sendo que os interessados devem se candidatar pelo e-mail [email protected] ou por telefone (67) 3044-2110.

Entre as vagas com maior demanda está para o curso superior de Publicidade e Propaganda, com três oportunidades abertas e remuneração variando de R$ 600,00 a R$ 700,00 com adicional de auxílio transporte. Em duas das vagas o horário de estágio é das 12h às 18h e, na outra, das 8h às 13h.

O curso superior de Administração também é uma das mais procuradas, com três vagas. A remuneração varia de R$ 650,00 à R$ 800,00 com auxílio transporte e as opções de horário são variadas. Os acadêmicos do curso superior de Ciências Contábeis podem concorrer a duas vagas, com bolsa de R$ 500,00 cada, sendo que os horários também são variáveis.

Há uma vaga para o curso superior de Jornalismo para acadêmicos do segundo ao quinto ano e bolsa de R$ 610,00 com auxílio transporte de R$ 100,00 e expediente matutino. Para o curso superior de Educação Física, há uma vaga com remuneração de R$ 700,00 para acadêmicos do 1º ao 4º ano, auxílio transporte e trabalho das 15h às 20h.

Os acadêmicos do décimo semestre do curso superior de Arquitetura e Urbanismo podem concorrer a uma vaga, com horário das 13h às 17h, auxílio transporte e remuneração de R$ 200,00. Já a vaga para estudantes do Ensino Médio oferece remuneração e auxilio transporte para trabalhar das 8 às 12 horas.

Serviço – Mais informações sobre as vagas de estágio podem ser obtidas pelo telefone (67) 3044-2110 e os currículos podem ser enviados [email protected]