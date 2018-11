Na madrugada desta segunda-feira (5), um adolescente de 17 anos foi resgatado pela polícia de um ‘Tribunal do Crime’, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas na região quando por volta das 3h30 avistaram um dos autores que é conhecido da polícia. Luiz Felipe Figueredo de Lima, 19 anos, o "Felipinho", estava em frente a uma casa abandonada e ao ver os policiais entrou correndo no local.

Percebendo a atitude suspeita do rapaz, a equipe policial parou em frente a casa e, vendo que algumas pessoas estavam pulando o muro, deu ordem para que todos de dentro da casa. Foi quando Juscelino Pinheiros Rodrigues, 26 anos, "Felipinho" e um adolescente de 14 anos, saíram junto com a vítima, que estava com as mãos amarradas e vários hematomas pelo corpo.

Renato Augusto Braga, 32 anos, e o estudante Maikon Henrique Roger Rapini, 20 anos, foram capturados depois da tentativa de fuga.

Em depoimento eles confessaram que estavam promovendo um "Tribunal do Crime" do PCC (Primeiro Comando da Capital), com o garoto, que era da facção rival CV (Comando Vermelho), ele teria debochado de um dos integrantes da facção, conhecido como "Baiano".

Os policiais conseguiram apreender um celular com o grupo, pois a ordem de execução teria partido de dentro do presídio, a vítima seria transportada para outro lugar, onde seria assassinada a tiros e facadas.

Conforme o delegado Christian Duarte Mollinedo, os autores teriam dito que o assassinato seria porque o garoto era acusado de estupros, o que foi negado pela vítima.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.