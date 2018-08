Na manhã de segunda-feira (13) um homem boliviano foi barrado no posto fiscal Lampião Aceso, na BR-262, em Corumbá, transportando 45 celulares, outros cinco aparelhos eletrônicos, além de peças de manutenção de diversas marcas e modelos.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, os aparelhos foram apreendidos em um ônibus, durante fiscalização realizada no posto fiscal pela guarnição da Força Tática da Polícia Militar.

O boliviano confirmou aos policiais que é proprietário de uma loja de manutenção de aparelhos celulares em São Paulo, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse a origem dos aparelhos.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimento do caso.