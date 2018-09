José Aparecido dos Santos, 42 anos, foi encontrado morto, no domingo (9), dentro do banheiro de uma praça, em Cassilândia.

De acordo com o site Cassilândia News, o corpo foi encontrado por populares no início da tarde. O banheiro onde José foi encontrado está desativado e, ainda segundo o site, provavelmente era usado por andarilhos, já que várias peças de roupas e garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas no local.

Os documentos da vítima foram encontrados próximo ao corpo que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Paranaíba. A polícia está investigando a causa da morte.