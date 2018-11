A dona de casa Lenir Leiva de Araújo, 50 anos, e familiares apelaram para as redes sociais e imprensa para encontrar a filha Débora Leiva Araujo, 14 anos, desaparecida desde quinta-feira (22).

Em conversa com o JD1 Notícias, a mãe da menor explicou que ultimamente Débora andava um pouco rebelde e por vezes triste. Ela saiu de casa e o último contato com a mãe foi por volta das 11h do dia 22 e depois disso a garota não retornou para casa.

Lenir ainda contou que a filha mantinha um relacionamento amoroso a distância com uma mulher de 28 anos, identificada como Anny Albuquerque, que dizia ser contadora e moradora de Manaus.

“A gente fica achando de tudo, essa Anny visitou a Débora duas vezes. Ela falou que era contadora e que tinha uma filha. Nós estamos desconfiados que a Débora foi embora com ela, porque os amigos me disseram que ela sempre comentava sobre isso. Pode ser também que a mulher tenha influenciado para ela ir, emfim... toda hora a gente pensa uma coisa diferente” explicou a mãe desesperada.

Pouco se sabe sobre Anny Albulquerque e a família está fazendo visitas diárias no aeroporto e rodoviária da capital, a fim de interceptar caso elas viajem ou consigam mais informações.

O boletim de ocorrência foi registrado. Quaisquer informações que possam ajudar a família a encontrar Débora pode ser realizada por meio do número 67 9 9244-2551.