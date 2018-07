Na tarde desta terça-feira (24), militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aparecida do Taboado-MS, prenderam três pescadores paulistas por pesca predatória. O fato ocorreu durante fiscalização no rio Quitéria, no município.

Com os infratores, houve apreensão recorde de petrechos proibidos de pesca do tipo redes em uma pescaria. Foram apreendidas em torno de 100 redes (algumas estavam emendadas), medindo 5.300 metros, além de dois barcos, dois motores de popa e 60 kg de pescado.

Os homens, um de 36 anos, residente em Mira Estrela (SP), um de 25 e outro 55 anos, residentes em Fernandópolis (SP) receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, juntamente com o material apreendido, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. Eles poderão pegar pena de um a três anos de detenção. Cada autuado também foi multado administrativamente em R$ 1.100,00.

Os pescadores não possuíam nenhum petrecho de pesca legal, como molinetes e caniços. Ou seja, iriam armar essa grande quantidade de redes e ficariam apenas retirando o pescado durante todo o período da pescaria, resultando, no final, a retirada de toneladas de pescado, caso os policiais da PMA não os prendesse.