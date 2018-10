A primeira pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) do segundo turno para a sucessão estadual em Mato Grosso do Sul, divulgada nesta sexta-feira (19), mostra Reinaldo Azambuja (PSDB) e seu adversário, Odilon de Oliveira (PDT) tecnicamente empatados, levando em conta a margem de erro que é de 3%.

Considerando os votos válidos, quando são excluídos os brancos, nulos e indecisos, Azambuja tem 53% e Odilon 47%. Levando em conta os votos totais, Azambuja aparece com 48% enquanto Odilon pontua 42%. Brancos e nulos somaram 5%. Não Souberam ou não responderam 5%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro e 812 eleitores foram entrevistados. Com margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, a pesquisa encomendada pela TV Morena está registrada na Justiça Eleitoral com o número: MS-00335/2018.

Confira os gráficos: