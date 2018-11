O ato aconteceu durante a solenidade de início das obras da pista emborrachada de atletismo do Parque Ayrton Sena

O presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, vereador João Rocha entregou agora pouco para o prefeito municipal, Marcos Trad o Plano Diretor da capital. O ato aconteceu durante a solenidade de início das obras da pista emborrachada de atletismo do Parque Ayrton Sena. O prefeito terá o prazo de 15 dias para analisar a proposta e devolver com eventuais vetos que serão apreciados novamente pelo Legislativo.

O Plano Diretor foi aprovado no dia 1º de novembro, e possui 156 emendas que foram elaboradas por uma Comissão Especial. A proposta trata das normas para expansão e organização da cidade para os próximos 30 anos, no que se refere ao meio ambiente, urbanismo, sustentabilidade e uso e ocupação do solo.