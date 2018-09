Um esforço concentrado em apoio ao governador e candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja, quer reunir amanhã (20), 60 prefeitos e 300 vereadores de Mato Grosso do Sul, a partir das 18h, no comitê central do PSDB, em Campo Grande.

Segundo Sérgio de Paula, que coordena a campanha de Reinaldo no interior, o ato será uma "resposta dos prefeitos e vereadores aos investimentos realizados pelo governador, nos últimos quatro anos". Após o evento, será dada a largada da “Onda Azul”, que tem o objetivo de expandir ações da campanha para todos os municípios do estado, simultaneamente.

O evento tem como intenção, também, polir o desgaste da semana passada, ocasionado pela Operação Vostok, da Polícia Federal, criando “um exército azul” para atuar em todo o estado. “Mostraremos ao governador que estamos com ele e que a campanha continua”, concluiu Sérgio de Paula.

Coordenadores da campanha traçaram como estratégia, expor o que Reinaldo tem de melhor em sua campanha, apoio político amplo, reunindo lideranças de todo o estado.

A manifestação ocorrera na avenida Marechal Deodoro, n° 876.