Apesar de ser o alvo de questionamentos sobre ações administrativas em sua gestão e de perguntas sobre corrupção e transparência, o governador Reinaldo Azambuja saiu-se bem no último debate do primeiro turno. O evento foi realizado ontem à noite pela emissora TV Morena.

Na indagação mais incisiva que recebeu, do candidato do PSOL, João Alfredo, Reinaldo contra-atacou na "mesma moeda". Quando foi questionado sobre corrupção e transparência, sempre despejava dados sobre os "avanços" que órgãos oficiais de avaliação expediram sobre o "Portal da Transparência", ou contra-atacava citando a corrupção nos governos do PT, quando mirado por Humberto Amaducci. Com isso, saiu sem danos ou lucros, ao contrário do debate anterior quando conseguiu "ferir" Odilon e gerar repercussão.

No debate, Marcelo Bluma (PV) arrancou risos da plateia, quando afirmou que Odilon poderia ser seu secretário de educação. O candidato Júnior Mochi, deu a única explicação técnica mais detalhada sobre um tema, quando centralizou a resposta a uma pergunta sobre meio ambiente, detalhando sobre a importância da recuperação do Rio Taquari.