O candidato ao Senado Federal Nelsinho Trad enfatizou, em entrevista a rádio CBN, que caso seja eleito seu mandato terá um foco municipalista. Também frisou que irá lutar para que a população sul-mato-grossense receba mais benefícios, como maior geração de emprego e renda.

Nelsinho contou que sua candidatura foi inspirada pelas palavras de seu pai, Nelson Trad, que deixou uma lição muito importante. “Na eleição que perdi, foi na qual eu mais aprendi, por que eu tenho uma lição de um conselho que meu pai me deu, ele me disse o seguinte ‘das derrotas a gente tira as lições para as próximas vitorias’, e agora me sinto preparado para representar Mato Grosso do Sul como senador”.

O candidato do PTB falou que sua aliança com Azambuja está baseada em uma convergência de opiniões. “O que me trouxe realmente para essa aliança foi a incorporação, por parte do programa de governo do atual governador Reinaldo Azambuja, três pontos que na nossa avaliação eram imperativos para que a gente pudesse fazer a aliança: primeiro, a valorização das cidades; segundo, a redução da maquina publica, e por fim a questão da geração de emprego e renda”.