A 13ª edição da maior feira de observação de aves da América Latina (Avistar) acontece em Campo Grande, no próximo mês. Andar pela cidade e se deparar com araras, tucanos e outras espécies é muito comum, já foram catalogados mais de 350 tipos diferentes de aves. Inclusive, raras e ameaçadas de extinção. Neste sentido foi lançado nesta quarta-feira (24) o evento Avistar 2018.

A cidade já é reconhecida como a capital do Turismo de Observação de Aves, e segundo a prefeitura, o evento movimentará o turismo e aumentará o número de visitantes, uma vez que trará para a capital, observadores de aves, profissionais do trade, ambientalistas, estudantes e pesquisadores.

Para Marquinhos Trad, um dos grandes pontos do evento é o trabalho pela conservação. “O que vocês estão fazendo para nossa cidade é o que talvez, o que vai garantir, que nossos netos, bisnetos possam ver uma arara como a gente vê. Se vocês buscarem as 27 bandeiras das capitais do país somente duas têm aves, e a nossa está no centro. Voando para o alto, uma águia. Para a gente cuidar da nossa cidade”, disse Marquinhos.

O evento foi promovido pela a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com o Instituto Mamede, Instituto Arara Azul e Clube de Observadores de Aves de Campo Grande (COACGR).

A 13ª edição do Avistar acontecerá nos dias 23,24 e 25 de novembro, no Museu das Culturas Dom Bosco, localizado no Parque das Nações Indígenas, uma das maiores áreas verdes situadas dentro de um centro urbano do mundo.