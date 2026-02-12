Anvisa manda recolher lotes de fórmula infantil Alfamino

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dez lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, da Nestlé, após identificar níveis de selênio e iodo acima do permitido pela legislação sanitária.

A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União (DOU). Além do recolhimento, a agência suspendeu a comercialização, distribuição, importação, propaganda e o uso dos lotes afetados.

De acordo com a Anvisa, as análises apontaram concentração de selênio de 31,1 mcg/100 kcal e de iodo de 175,7 mcg/100 kcal. Os valores superam os limites estabelecidos para fórmulas infantis destinadas a lactentes e crianças de primeira infância com necessidades dietéticas específicas, como restrição de lactose e composição à base de aminoácidos livres — caso do Alfamino.

Os lotes atingidos são:

50310017Y2

51060017Y1

50720017Y1

50710017Y4

50290017Y1

50280017Y2

43510017Y1

43480017Y2

43110017Y2

41730017Y2

A reportagem entrou em contato com a Nestlé e aguarda posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.

