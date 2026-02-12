Anvisa manda recolher lotes de fórmula infantil Alfamino

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dez lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, da Nestlé, após identificar níveis de selênio e iodo acima do permitido pela legislação sanitária.
A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União (DOU). Além do recolhimento, a agência suspendeu a comercialização, distribuição, importação, propaganda e o uso dos lotes afetados.
De acordo com a Anvisa, as análises apontaram concentração de selênio de 31,1 mcg/100 kcal e de iodo de 175,7 mcg/100 kcal. Os valores superam os limites estabelecidos para fórmulas infantis destinadas a lactentes e crianças de primeira infância com necessidades dietéticas específicas, como restrição de lactose e composição à base de aminoácidos livres — caso do Alfamino.
Os lotes atingidos são:
50310017Y2
51060017Y1
50720017Y1
50710017Y4
50290017Y1
50280017Y2
43510017Y1
43480017Y2
43110017Y2
41730017Y2
A reportagem entrou em contato com a Nestlé e aguarda posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.