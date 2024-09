Avião de Gustavo Lima entra na mira e é apreendido em operação que prendeu Deolane

Da redação - com Metrópoles

A Polícia Civil de São Paulo, em uma ação conjunta com forças policiais de Pernambuco, Paraná, Paraíba e Goiás, apreendeu na manhã desta quarta-feira (4) um avião que pertence à empresa do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

O Cessna 560 XLS, com prefixo PR-TEN, foi recolhido durante uma manutenção no aeroporto de Jundiaí, em São Paulo. A apreensão faz parte da Operação Integration, que visa desmantelar uma complexa organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A investida da polícia resultou na prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra e de outras 18 pessoas. As autoridades desarticularam uma rede criminosa que movimentou cerca de R$ 2,1 bilhões provenientes de atividades ilícitas, incluindo jogos de azar e lavagem de dinheiro em cinco estados brasileiros: Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiás.

A aeronave apreendida está registrada na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com o nome empresa Balada Eventos e Produções LTDA., vinculada ao cantor Gusttavo Lima. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião foi registrado pela empresa do cantor em 30 de julho de 2022.

Além do avião, a operação resultou no bloqueio de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões e na apreensão de diversos bens, incluindo carros de luxo, imóveis e embarcações. Em Recife, as autoridades focaram em um luxuoso prédio na orla de Boa Viagem, na zona sul da capital pernambucana.

Como parte das medidas cautelares, os envolvidos, incluindo Deolane Bezerra, tiveram seus passaportes retidos e o porte de armas foi suspenso. A Justiça também cancelou os registros de armas de fogo dos acusados.

Outro lado – A defesa de Deolane Bezerra, liderada pela advogada Adélia Soares, divulgou uma nota à imprensa informando que a operação foi inesperada e que a investigação é sigilosa. No comunicado, a defesa afirmou que está trabalhando para esclarecer os fatos e que as clientes possuem condutas inquestionáveis, assegurando que todas as medidas legais necessárias estão sendo tomadas para resolver a situação.

“Na manhã desta quarta-feira (4), Deolane e Solange Bezerra, por meio de sua assessoria jurídica, vêm a público informar que a operação realizada pegou a todos nós de surpresa! Neste tipo de situação, é importante esclarecer que, até o momento, não temos ciência completa dos fatos, uma vez que as informações continuam sendo levantadas pelo corpo jurídico junto às autoridades competentes. De antemão informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento, tal qual farão agora”, diz a nota.

Em nota enviada pela assessoria do cantor Gusttavo Lima, a empresa alega que “a Balada Eventos, por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, esclarece que a aeronave prefixo PR-TEN foi vendida por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-Anac para a empresa J.M.J Participações. Portanto, empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da Anac como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão.”

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também