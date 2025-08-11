Menu
Azul deixará de operar em 13 cidades brasileiras

A companhia ainda busca financiamento em meio a recuperação judicial e aumento de receita por meio de tarifas mais elevadas

11 agosto 2025 - 13h42Sarah Chaves
Sem retorno lucrativo satisfatório, a Azul Linhas Aéreas informou que irá encerrar as opções em 13 cidades e 53 rotas, ainda sem detalhar quais seriam elas, em razão de um processo de reestruturação em sua recuperação judicial nos Estados Unidos, iniciado em maio deste ano. 

A  meta é alcançar uma taxa de ocupação média de 83% em seus voos, o que pode contribuir para a sustentabilidade financeira da empresa, otimizando as operações e reduzindo 35% da frota. Outra estratégia é aumento na receita por meio de tarifas mais elevadas. 

Para isso a Azul planeja implementar melhorias no serviço a bordo, visando oferecer uma experiência mais atrativa aos passageiros.

No aumento de receitas também haverá reestruturação que incluirão a cobrança por bagagens. A companhia também está buscando um financiamento de US$ 1,6 bilhão, o que ajudará a eliminar mais de US$ 2 bilhões em dívidas acumuladas.

As operações serão centralizadas em hubs estratégicos, como os aeroportos de Viracopos, Confins e Recife. A conclusão do processo de recuperação judicial está prevista para fevereiro de 2026, momento em que a empresa espera estar em uma posição mais sólida.
 

