Bolsonaro comemora alta na oferta de emprego no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro comemorou em seu perfil no Twitter o crescimento da oferta de emprego no país, e a melhora da economia.



Na postagem o presidente declara. “Pelo sétimo mês seguido, o resultado na criação de empregos foi positivo, com 70.582 vagas criadas em outubro. No ano, foram gerados 841,5 mil empregos formais, melhor saldo dos últimos 5 anos”.



Na mensagem, Bolsonaro compartilha vídeo produzido pela Secretaria Especial de Comunicação Social. O material também enumera o crescimento do PIB no segundo trimestre, de 0,4%, “a menor taxa de juros da história”, de 5%, controle da inflação - prévia de 0,14% , menor resultado desde 1998.

