Menu
Menu Busca domingo, 28 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Bolsonaro fará novo procedimento anestésico para tratar crise de soluço

A alta hospitalar não tem data definida, mas a expectativa é de até sete dias

28 dezembro 2025 - 14h47Sarah Chaves
Ex-presidente Jair BolsonaroEx-presidente Jair Bolsonaro   (fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro seguirá internado sem previsão exata de alta, embora a expectativa médica seja de liberação em até sete dias. Segundo boletim divulgado neste sábado (27), Bolsonaro passará por um novo procedimento anestésico na segunda-feira (29) para o tratamento da crise persistente de soluço.

No sábado, o ex-mandatário foi submetido a um bloqueio anestésico do nervo frênico do lado direito. O nervo fica localizado na região da coluna cervical e se estende até o diafragma, sendo diretamente relacionado aos movimentos respiratórios. Após permanecer 48 horas em observação, a equipe médica decidiu repetir a intervenção, desta vez no lado esquerdo.

De acordo com o cirurgião-geral Cláudio Birolini, responsável pelo acompanhamento do caso, o procedimento tem como objetivo promover uma anestesia temporária do nervo frênico para controlar o sintoma. Ele explicou que, caso ocorra qualquer dificuldade respiratória, o paciente pode necessitar de suporte ventilatório artificial até que o efeito do anestésico cesse.

Apesar de ser considerado um procedimento invasivo, o bloqueio anestésico é avaliado pela equipe como seguro. Os médicos destacaram que a alta hospitalar dependerá da evolução clínica e da capacidade de Bolsonaro retomar atividades básicas, como higiene pessoal e autocuidado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Brasil
Após negativa de crédito maior, Correios obtêm aval para R$ 12 bilhões
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro
Brasil
Bolsonaro passa bem após intervenção para cessar soluços
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Brasil
Após remédios não surtirem efeito, Bolsonaro passa por procedimento contra soluços
Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Brasil
Ex-assessor internacional de Bolsonaro, Filipe Martins, cumprirá prisão domiciliar
Marcello Casal Jr. Agência Brasil
Brasil
Investidores aplicam R$ 6,1 bilhões no Tesouro Direto em novembro
Maior parte do valor é destinada a financiamento para empresas em desenvolvimento tecnológico
Brasil
Lei libera R$ 14,4 bi para inovação em empresas, saúde e segurança
Banco Central
Brasil
Banco Central entrega hoje defesa sobre liquidação do Banco Master
Galvão Bueno
Brasil
Galvão Bueno é internado após passar mal durante Natal com a família
Usina de biocombustível de Candeias (BA)
Brasil
Lei sancionada autoriza repasse de R$ 3,3 milhões à Petrobras Biocombustível
Foto: Martin Baron/Unsplash
Brasil
Mercado de bebidas sem álcool deve crescer 10% no Brasil até 2028

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025