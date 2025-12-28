Bolsonaro fará novo procedimento anestésico para tratar crise de soluço

O ex-presidente Jair Bolsonaro seguirá internado sem previsão exata de alta, embora a expectativa médica seja de liberação em até sete dias. Segundo boletim divulgado neste sábado (27), Bolsonaro passará por um novo procedimento anestésico na segunda-feira (29) para o tratamento da crise persistente de soluço.

No sábado, o ex-mandatário foi submetido a um bloqueio anestésico do nervo frênico do lado direito. O nervo fica localizado na região da coluna cervical e se estende até o diafragma, sendo diretamente relacionado aos movimentos respiratórios. Após permanecer 48 horas em observação, a equipe médica decidiu repetir a intervenção, desta vez no lado esquerdo.

De acordo com o cirurgião-geral Cláudio Birolini, responsável pelo acompanhamento do caso, o procedimento tem como objetivo promover uma anestesia temporária do nervo frênico para controlar o sintoma. Ele explicou que, caso ocorra qualquer dificuldade respiratória, o paciente pode necessitar de suporte ventilatório artificial até que o efeito do anestésico cesse.

Apesar de ser considerado um procedimento invasivo, o bloqueio anestésico é avaliado pela equipe como seguro. Os médicos destacaram que a alta hospitalar dependerá da evolução clínica e da capacidade de Bolsonaro retomar atividades básicas, como higiene pessoal e autocuidado.

