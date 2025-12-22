Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Brasil

Crédito consignado do INSS terá contratação restrita com nova lei antifraude

A proposta veta uso de procurações e atendimentos telefônicos para empréstimo

22 dezembro 2025 - 10h51Sarah Chaves
Imagem Ilustrativa do INSS - Imagem Ilustrativa do INSS -   (Créditos: depositphotos.com / Angela Macario)

Uma nova lei em fase final de tramitação deve endurecer as regras para a contratação de crédito consignado por aposentados e pensionistas do INSS, com foco direto no combate a fraudes e contratações sem consentimento. A proposta prevê a proibição expressa de contratações e desbloqueios por telefone ou por meio de procurações, exigindo a manifestação direta e biométrica do beneficiário.

Enquanto a lei não é sancionada, o INSS já passou a aplicar, desde novembro, o bloqueio mensal automático para novas contratações de consignado em aposentadorias e pensões. A liberação só ocorre após solicitação do segurado, com validação por biometria no aplicativo ou site Meu INSS. A medida segue recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) e antecipa pontos centrais do Projeto de Lei nº 1.546/2024.

Com as novas regras, cada operação de empréstimo exigirá uma autorização específica do beneficiário, o que impede contratações automáticas ou repetidas sem conhecimento do titular do benefício. Também fica vedado qualquer tipo de intermediação por terceiros, inclusive familiares com procuração, e atendimentos telefônicos para esse fim.

O consignado é uma modalidade de empréstimo com desconto direto no benefício previdenciário, permitindo o comprometimento de até 45% da renda mensal, somando empréstimos pessoais, cartão de crédito e cartão benefício. Até então, o bloqueio automático valia apenas nos primeiros 90 dias após a concessão do benefício.

Além das restrições à contratação, o texto da nova lei determina que o INSS mantenha terminais de biometria em todas as agências, com estrutura adaptada para idosos e pessoas com deficiência. O segurado também poderá contestar empréstimos diretamente pelo Meu INSS ou presencialmente nas unidades da Previdência.

Segundo o INSS, o conjunto de medidas integra uma política de reforço no controle do consignado, intensificada após investigações que identificaram descontos indevidos em benefícios previdenciários. Em maio, quando a liberação passou a exigir biometria, houve queda de 67% no volume de empréstimos concedidos naquele mês.

Dados do setor bancário indicam que, entre janeiro e outubro de 2025, o volume de crédito consignado do INSS caiu 32% em relação ao mesmo período de 2024, reflexo direto das novas barreiras de segurança. Ainda assim, o estoque total de contratos segue elevado, o que reforça a preocupação do governo em restringir práticas abusivas.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Medida foi promulgada pelo Congresso Nacional
Brasil
Emenda constitucional amplia regras e permite acúmulo de cargos por professores
Ministério da Saúde ao anunciar a criação do primeiro hospital público inteligente do Brasil
Saúde
Senado autoriza empréstimo de US$ 320 milhões para hospital inteligente no Brasil
Helena lidera ranking de nomes mais registrados no Brasil em 2025
Brasil
Helena lidera ranking de nomes mais registrados no Brasil em 2025
O foguete pode ser o primeiro lançamento comercial em território brasileiro
Brasil
Lançamento de foguete em Alcântara é reagendado para esta segunda
Bilhete da Mega da Virada
Brasil
Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão
Segunda ponte que liga Brasil e Paraguai é inaugurada
Brasil
Segunda ponte que liga Brasil e Paraguai é inaugurada
Moraes negou pedido de prisão domiciliar
Brasil
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer cirurgia
Bilhetes da Mega-Sena
Brasil
Mega-Sena sorteia R$ 62 milhões neste sábado
Artista morreu neste sábado
Brasil
Morre Lindomar Castilho, cantor conhecido como o Rei do Bolero
Obra que foi roubada
Brasil
Polícia prende segundo homem envolvido no roubo de obras de arte em SP

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil