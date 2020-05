Deputada propôs a Moro acertar com Bolsonaro vaga de ministro no STF

Flávio Veras, com informações do G1

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) enviou uma mensagem em 23 de abril ao então ministro da Justiça, Sergio Moro, sugerindo a ele que conversasse com o presidente Jair Bolsonaro. O objetivo da conversa, segundo ela, seria fazer com que Bolsonaro garantisse a Moro uma indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo reportagem do Portal G1, na mesma troca de mensagens, Carla Zambelli disse a Moro: "Bolsonaro vai cair se o Sr sair". Em resposta, Moro disse a Zambelli que já havia falado com Bolsonaro naquele dia. Na sequência das mensagens, Moro disse à deputada que não está "à venda".

A troca de mensagens foi incluída no inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal.

Em 24 de abril, quando anunciou demissão do cargo de ministro, Moro disse que Bolsonaro interferiu na PF ao demitir o então diretor-geral do órgão, Maurício Valeixo, e insistir na troca do comando da PF no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Bolsonaro negou as acusações. Disse que Moro afirmou a ele aceitar a troca de Valeixo desde que a mudança ocorresse em novembro, quando, segundo Bolsonaro, Moro gostaria de ser indicado para o STF. O ministro Celso de Mello deixará o tribunal em novembro, quando completa 75 anos.

Leia a troca de mensagens entre Carla Zambelli e Sergio Moro no dia 23 de abril:

Carla Zambelli: “Ministro, por favor, me ouça só um pouco”

Sergio Moro: “ola”

Carla Zambelli: “O Sr é muito maior que um cargo”

Carla Zambelli: “O Brasil depende do sr estar no MJ”

Carla Zambelli: “Bolsonaro vai cair se o Sr sair”

Carla Zambelli: “Entendo sua frustração”

Carla Zambelli: “Pelo amor de Deus, me deixe ajudar.”

Carla Zambelli: “Vamos amanhã marcar 07h00 com o PR lá no Alvorada”

Carla Zambelli: “A gente conversa e ele lhe garante a vaga no STF este ano”

Sergio Moro: “Já falei com ele hoje”

Carla Zambelli: “E o Sr fica só para não criarmos esta crise”

Carla Zambelli: “Vcs ganharam sozinhos”

Carla Zambelli: “Vcs 2 são 2 bicudos”

Carla Zambelli: “O Sr é frio e ele é orgulhoso”

Carla Zambelli: “Talvez tendo uma 3a pessoa, a gente consiga resolver”

Carla Zambelli: “Me deixa tentar, pelo amor de Deus”

Carla Zambelli: “Eu lhe acompanho há anos”

Sergio Moro: “Prezada, vamos aguardar.”

Carla Zambelli: “Já fui presa defendendo as suas ideias e ideiais”

Carla Zambelli: “Por favor, ministro, aceite o Ramage”

Carla Zambelli: “É vá em setembro para o STF”

Carla Zambelli: “Eu me comprometo a ajudar”

Carla Zambelli: “A fazer o JB prometer”

Sergio Moro: “Prezada, não estou a venda”

